ರಾಯಚೂರು: ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳವನ್ನು ದಾಟಲು ಹೋದ ರೈತನೊಬ್ಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ ಸಮೇತ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ರೈತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತು ಈಜಿಕೊಂಡು ದಡ ಸೇರಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟಗರುಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗಿವೆ.
ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಗ್ಗದ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ್ಳದ ನೀರು: ಮಸ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಂಗುರ ಸಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೀರು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಟಗರುಗಳ ಸಮೇತ ಹೊರಟಾಗ, ಹಳ್ಳದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತನ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ, ಎತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಟಗರುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ಎತ್ತು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಳ್ಳದ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು, ಟಗರು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ; ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಜನರು
ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ: ಹುಂಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, ತೊಯ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ