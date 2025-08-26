ETV Bharat / state

ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನ: ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು - DOG DAY CELEBRATION

ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ ಶ್ವಾನ ಮಾಲೀಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 6:17 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 6:23 PM IST

ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕರು ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಝ, ಪಿಂಕಿ, ಸಿದ್ದು, ಜಗ್ಗು ಎಂಬ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ವಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಶ್ವಾನ ಮಾಲೀಕರಾದ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆ. 26 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ವಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಶ್ವಾನ ಮಾಲೀಕರು (ETV Bharat)

ಈ ನಾಲ್ವರು ನಮ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು: 'ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೇ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳು ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಇರುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮೃಗಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅವೂ ಕೂಡ ಕಚ್ಚಲು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ವಾನ ಮಾಲೀಕರು (ETV Bharat)

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದ್ದಂತೆ: ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಡಿ. ಲೋಹಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ವಾನವನ್ನು ಸಾಕಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡಾ ಬೀದಿ ಬದಿ ಇರುವ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೇಕೆಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಕ್ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವು ಕೂಡ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಬೇಡ, ರಕ್ಷಿಸೋಣ, ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

