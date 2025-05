ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ಮಾವು, ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ - MANGO AND JACKFRUIT FAIR

ಸಾವಯವ ಮಾವು, ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 23, 2025 at 8:44 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 9:04 PM IST 3 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಾವಯವ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾವಯವ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ್ ಕೃಷಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಲಾಲ್​​ಬಾಗ್​ನ ಡಾ.ಎಂ.ಎಚ್. ಮರೀಗೌಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ.23 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೂ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೃಷಿಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಅನುಭವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾವಯವ ಮಾವು, ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ (ETV Bharat) ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಕೃಷಿಕರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯಾದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜತೆಗೆ, ನಗರದ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ತಲುಪುವಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಲು 'ಜೈವಿಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್' ಆನ್​ಲೈನ್​ ಸೇವೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾವು, ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ (ETV Bharat) ಮೇಳದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಗಳು: ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಹಣ್ಣುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಸಸಿಗಳು ರೈತರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. 30 ರೂ. ನಿಂದ 450 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಸಸಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಹಲಸು, ಬೀಜ ರಹಿತ ಹಲಸು, ಕೆಂಪು ಹಲಸು, ಹಳದಿ ಹಲಸು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಹಲಸು, ದುಂಡು ಹಲಸು ಹೀಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾವು, ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಮೇಳ (ETV Bharat)

