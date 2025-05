ETV Bharat / state

'ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತು': 30 ಗುಂಡು ತಗುಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಮಾತು - FORMER SOLDIER FROM BELAGAVI

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 9, 2025 at 5:01 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 5:34 PM IST 3 Min Read

ಬೆಳಗಾವಿ: "ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣೆ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸಲು ಬಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಇರಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಧರು ಕೈ-ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿನ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಒಪಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬ ಯೋಧ 30 ಗುಂಡು ದೇಹ ಹೊಕ್ಕರೂ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸೇನೆ ಕರೆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್​​ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಜಗ್ಗದೇ, ಕುಗ್ಗದೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದವರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದವರು ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ‌ ಮರಾಠಾ ಲಘು ಪದಾತಿ ದಳದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಠಾಣಕೋಟ್, ಗುಜರಾತ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ನಾಯಿಕ ಸುಬೇದಾರ್, ಸುಬೇದಾರ್ ಆಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat)

"2006ರಲ್ಲಿ ಕುಪ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಶನ್ ಒಪಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಸೈನಿಕರು ತೊಡಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ 30 ಗುಂಡುಗಳು ನನ್ನ ದೇಹ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದವು. ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಕೂಡ ತುಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿ ಮತ್ತೆ ಸೇನೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿ: "ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ, ಗಂಡಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ‌‌ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ‌ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೆ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿ‌ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ (ETV Bharat) ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ: "ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇನಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ‌ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ‌ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಸೇನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ‌ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಗ್ರರ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರ, ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲೇ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು. ಇದು ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತು: "ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಪುರುಷರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ‌ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗಂಡನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶ ನಿಶ್ಚಿತ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) "ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಬಾರದು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಗ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​, "ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ​ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ: ಸೆಹ್ವಾಗ್

ಬೆಳಗಾವಿ: "ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣೆ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧೂರ ಅಳಿಸಲು ಬಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಇರಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಧರು ಕೈ-ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿನ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಒಪಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬ ಯೋಧ 30 ಗುಂಡು ದೇಹ ಹೊಕ್ಕರೂ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸೇನೆ ಕರೆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಜ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್​​ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಜಗ್ಗದೇ, ಕುಗ್ಗದೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದವರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದವರು ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ‌ ಮರಾಠಾ ಲಘು ಪದಾತಿ ದಳದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಠಾಣಕೋಟ್, ಗುಜರಾತ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ನಾಯಿಕ ಸುಬೇದಾರ್, ಸುಬೇದಾರ್ ಆಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು, ಓರ್ವ ಪುತ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) "2006ರಲ್ಲಿ ಕುಪ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಶನ್ ಒಪಿ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಸೈನಿಕರು ತೊಡಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ 30 ಗುಂಡುಗಳು ನನ್ನ ದೇಹ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದವು. ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಕೂಡ ತುಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿ ಮತ್ತೆ ಸೇನೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪಾದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿ: "ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ, ಗಂಡಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ‌‌ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ‌ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೆ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿ‌ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ (ETV Bharat) ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ: "ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇನಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ‌ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ‌ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಸೇನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ‌ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಗ್ರರ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರ, ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲೇ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು. ಇದು ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತು: "ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಪುರುಷರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧೂರದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ‌ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಗಂಡನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದೆಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶ ನಿಶ್ಚಿತ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ETV Bharat) "ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಉಗ್ರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಬಾರದು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉಗ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​, "ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ​ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ: ಸೆಹ್ವಾಗ್

Last Updated : May 9, 2025 at 5:34 PM IST