ಮಂಗಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹೈರಾಣ: ಆಪರೇಷನ್ ಮಂಕಿ ಮೂಲಕ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋತಿಗಳ ಸೆರೆ
ಕೋತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 'ಆಪರೇಷನ್ ಮಂಕಿ'ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 11, 2025 at 4:02 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವಾನರ ಸೇನೆಯ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ರೋಸಿ ಹೋದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಪಂ ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಮಂಕಿ' ಮೂಲಕ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಪಂ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೋತಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪರಿಣತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ದೂರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 3 ಕೋತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದವು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಎಳನೀರು, ಅಡಕೆ, ಅರಿಶಿಣ ಫಸಲನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
5 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಕೋತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು, ಜೋರು ಶಬ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಮಂಗನಾಟ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಪಂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂಕಿ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಕೋತಿ ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಕರೆತಂದು 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ನ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಬೋನ್ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಿಗದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಸಲನ್ನ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದಿರುವ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಗೇ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋತಿಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.
ಒಂದೆಡೆ ಕೋತಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಿರತೆ ಕಾಟ: ಒಂದೆಡೆ ಕೋತಿ ಕಾಟ - ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿರತೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರುವೊಂದನ್ನು ಚಿರತೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವುದು..? ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನೂಕೂಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಾದರು.
ಪ.ಜಾತಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಚಂದಕವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೋತಿ ಹಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೋತಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
