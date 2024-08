ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಎಂಬ ಬಟನ್‌ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ: ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು - Operation Kamala is still on

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 9 hours ago

ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ( ETV Bharat )

ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು (ETV Bharath) ರಾಯಚೂರು: "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಬಟನ್‌ ಇನ್ನೂ ಆನ್‌ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಾಣಿಗ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. "ಯಾರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಮಸಿ ಬಳೆದು ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.