ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎ1, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ2, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಎ3 ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?. ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಸದನದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ದುರಂತದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ: ಖುದ್ದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಚಟ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.22ಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆಗ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು?. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯಾಯವೇ?: ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಯಾರನ್ನೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಜನ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 3.36ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಮೊದಲ ಸಾವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ವಾಕಿಟಾಕಿ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ 3.55ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 4.36 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಟಾಕಿ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 4.38ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಾ?. 11 ಜನ ಬಲಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ತರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಜರಿದರು.
ಕುನ್ಹಾ- ದಾಸ್ ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಡಿ-ಕುನ್ಹಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಡಿ-ಕುನ್ಹಾ ಅವರ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 515 ಪೊಲೀಸರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದಿದೆ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು. ವಾಕಿ ಟಾಕಿಯಿಂದ ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗಿತ್ತು. ಗೇಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಣ್ಣ ಕೈ ಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲವೆ?: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ - ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ