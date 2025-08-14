ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ - ELEPHANT DIES

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಆನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 8:29 PM IST

ಮೈಸೂರು:ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆನೆ ಗುರುವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಆನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ: ಸುಮಾರು 71 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. 1973ರಲ್ಲಿ ಖೆಡ್ಡಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಅಂದಾಜು 1953-54ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನನ) ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಆನೆಯು ಮೃಗಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 53 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಆನೆಯು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 1979ರಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, 1996ರಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ ಮತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ದೂರ: ವೃದ್ಧಳಾಗಿದ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆನೆಗೆ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಯು ಮೃಗಾಲಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರದವರೆಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ವಯೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇದ್ದಳು. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5.10ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿ: ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮೃಗಾಲಯದ ವೀಕ್ಷಕರು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮ ಆನೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯವು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಗಲಿಗೆ ಮೃಗಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹ ಸಾವು: ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದ 21 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹ ರಕ್ಷಿತಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 9ರಂದು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿತ್ತು.

