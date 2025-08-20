ETV Bharat / state

ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ: ಮನೆ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ವೃದ್ಧ ಸಾವು - OLD MAN DIES AFTER ROOF COLLAPSES

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ವೃದ್ಧ ಸಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 12:55 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಬಿದ್ದು ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮದುರ್ಗದ ನಿಂಗಾಪುರ ಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿ ವಾಮನರಾವ್ ಬಾಪು ಪವಾರ್( 75) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗಿನಜಾವ 4:11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ವಾಮನರಾವ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ದೌಡಾಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಮನರಾವ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ನಿನ್ನೆಯ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ತಾಯಿ ಸಾವು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಕಾಕ್​​ನ ಸಂಗಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದುರ್ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಫರೀದಾಬಾನು ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕನವಾಡ (50) ಎನ್ನುವವರು ಮನೆ ಕುಸಿದು ಮೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೋಕಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಕಾರ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ​ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್​ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬುಧವಾರವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ-ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಈ ಬಾರಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಮಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ತುಂಗಾ-ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆನಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.

