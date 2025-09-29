ETV Bharat / state

ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
Published : September 29, 2025 at 4:24 PM IST

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ಉಡುಪಿ): ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುಧೀಂದ್ರ ಐತಾಳ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲದೇ ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಿತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಕಳ ಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ (ETV Bharat)

ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

POLICE
ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಾಳಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೇಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ವನ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಕೋಟ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ವಕೀಲ ಅಶರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಐತಾಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ನೀರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಪೇಟಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪಂಚಾಯತ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾನ ದಿನ: ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರು

