ETV Bharat / state

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಿರುವ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MADHUSUDHAN NAYAK
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ ಗೊಂದಲ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸದಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಭವನದ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್ (ETV Bharat)

ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿರುವ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ: ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಿರುವ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ?. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. 14 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು ತೋರಿಸಿದ 14 ಜಾತಿಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜತೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೋಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವುವೂ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಾಳೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ, ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ.ಜೋಶಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಾಸು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಪಡಿಸಿ': ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೈರಾಣು

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURUBACKWARD CLASSES COMMISSIONSOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEYಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆMADHUSUDHAN NAYAK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.