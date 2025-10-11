ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ

ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿನಿಂದ 72 ಮಂದಿ ನೌಕಾಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

UDUPI ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ KARNATAKA GOA NCC CADETS ಮೆನು 2025 ಟ್ರೋಫಿ
ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಎನ್‌ಸಿಸಿಯ 72 ಮಂದಿ ನೌಕಾ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ 'ಮೆನು-2025 ಟ್ರೋಫಿ' ಭಾಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿನಿಂದ ನೌಕಾಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಏ‌ರ್ ಕಮೋಡೋ‌ರ್ ಎಸ್. ಬಿ. ಅರುಣ್‌ಕುಮಾ‌ರ್ ಅವರು ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಸುಂದರ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಏರ್ ಕಮೋಡೋರ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಅರುಣ್‌ಕುಮಾ‌ರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂ. ರಾವ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರೂಪ್‌ ಕಮಾಂಡರ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿರಾಜ್ ಕಾಮತ್ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಡುಪಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನ ಶಂಕರ್ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಂ. ಅಂಬಲವನನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

UDUPI ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ KARNATAKA GOA NCC CADETS ಮೆನು 2025 ಟ್ರೋಫಿ
ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಕಮಾಂಡರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಶಿಬಿರದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ, "ಸಮುದ್ರ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ, ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಯತುಗಳು, ನದಿ ಸಂಚರಣೆ, ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರ ಸಂಚರಣೆ, ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಪಾಠವೂ ಸೇರಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

UDUPI ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ KARNATAKA GOA NCC CADETS ಮೆನು 2025 ಟ್ರೋಫಿ
ಕರ್ನಾಟಕ-ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​ಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

"ಈ ಸಾಗರ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 16 ಇತರ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾವ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡೆಟ್​ಗಳಿಗೆ ದೋಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಹಿತಿ, ನೌಕಾಯಾನ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಚರಣೆ ತಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಉದ್ಯಾವರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸಾಗರವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುರತ್ಕಲ್​ ಮೂಲಕ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅ.15ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!

For All Latest Updates

TAGGED:

UDUPIಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್​KARNATAKA GOA NCC CADETSಮೆನು 2025 ಟ್ರೋಫಿNAVAL SAILING EXPEDITION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.