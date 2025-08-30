ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆರೋಪದಡಿ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಚಿನ್ ಬಿರಾದರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವತ್ಸಲಾ ಅಮಾನತಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಿ ವಿವಾದಿತ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುನ ಈ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಅಂಶವಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಮು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಂಧನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗುರುವಾರ (ಆ.28) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
"ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಳಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಿರುಚಾಡಬೇಡಿ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕದಿರಿ, ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋರಿದ್ದರು.
