ETV Bharat / state

ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣ: ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆರೋಪದಡಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಅಮಾನತು - POLICE SUSPENDED

ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್​ಐ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

POLICE SUSPENDED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್​ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್​ಪಿ) ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆರೋಪದಡಿ ಆರ್​ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣಾ ಪಿಎಸ್​ಐ ಸಚಿನ್ ಬಿರಾದರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್ ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ವತ್ಸಲಾ ಅಮಾನತಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಿ ವಿವಾದಿತ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುನ ಈ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್​ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಅಂಶವಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ಯಾನರ್​​ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಅಫ್ಜಲ್​ ಖಾನ್​​ನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಮು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಂಧನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ (ಆ.28) ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

"ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಳಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಿರುಚಾಡಬೇಡಿ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕದಿರಿ, ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ತೆರವು ವಿಚಾರ; ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಧನ, ಬಿಡುಗಡೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್​ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್​ಪಿ) ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಆರೋಪದಡಿ ಆರ್​ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಠಾಣಾ ಪಿಎಸ್​ಐ ಸಚಿನ್ ಬಿರಾದರ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್ ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪ, ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ವತ್ಸಲಾ ಅಮಾನತಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಳಿ ವಿವಾದಿತ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುನ ಈ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದುಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಮಟ್ಟಿಕಲ್​ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್​ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಅಂಶವಿರುವುದು ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ಯಾನರ್​​ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಅಫ್ಜಲ್​ ಖಾನ್​​ನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಮು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಜಮಾಯಿಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಂಧನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ (ಆ.28) ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

"ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಳಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕಿರುಚಾಡಬೇಡಿ, ಜೈಕಾರ ಹಾಕದಿರಿ, ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವವರು ಹೋಗುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ತೆರವು ವಿಚಾರ; ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಧನ, ಬಿಡುಗಡೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

OBJECTIONABLE FLEX CASEಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಅಮಾನತುDAVANAGEREPOLICE SUSPENDED

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.