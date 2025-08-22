ಮೈಸೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಯ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ರಂಗಪ್ಪ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಪಿಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 20 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣ ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 232 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಯಸಿ 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 5,119 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4,833 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಬೋಧಕರ ಕೊರತೆ, ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿ, ವಿವಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒತ್ತು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕರ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
9 ವಿಭಾಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ 58 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 20 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಂಎ ಹಿಂದಿ 2, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 2 ಹಾಗೂ ಎಂಎ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅನಿಮೇಶನ್ಗೆ 3 ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 9, ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 9, ಎಂಟೆಕ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ 11, ಎಂಎ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 12 ಹಾಗೂ ಎಂಎ ಉರ್ದುಗೆ 13 ಅರ್ಜಿಗಳಷ್ಟೇ ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ 15ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿರುವ 9 ವಿಭಾಗ ಮುಚ್ಚುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಗೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು :
|ವಿಭಾಗ
|ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
|2,703
|ಕಲಾ ವಿಭಾಗ
|1,637
|ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
|778
|ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು
|5,118
ಪ್ರೋ ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಇರುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳಷ್ಟೇ ಬಂದಿವೆ. 9 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲು 15ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಾಖಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದ ಪ್ರೊ. ರಂಗಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿವಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿವಿ ಮುಚ್ಚುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗೇ ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸದ್ಯದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
