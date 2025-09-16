ಫೈರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ರಿನಿವಲ್ ಪತ್ರ ಪಡೆಯದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
ಫೈರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ (ಆರ್ಸಿಸಿ) ಪಡೆಯದ 2,050 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ 5,095 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ) ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ (ಆರ್ಸಿಸಿ) ಪಡೆಯದ 2,050 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಎನ್ಓಸಿ ಪಡೆದಿರುವ 5,095 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಪೈಕಿ 2,251 ಮಾಲೀಕರು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪತ್ರ (ಸಿಸಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿ.ಸಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 2,050 ಮಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 800 ಮಂದಿ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ನವೀಕರಣ ಸಮಾಪನ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ.
2023ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುನ್ನ 15 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು 21 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನ 15 ಮೀಟರ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
15 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಎನ್ಓಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸಲಹಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 19 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಬಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿಸಿ ನೀಡಲಿದ್ಧಾರೆ. ಇದಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಸಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ನಿಯಮವನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ ನಂದಕಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಜಾಗವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಿಸಿ ನವೀಕರಣ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ 2,050 ಮಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಿದ್ಧಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ 2011ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ವೈರ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎನ್ಓಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿ.ಸಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ನಿಯಮವನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ, ವೈಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಸಿ ಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಅಡಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
