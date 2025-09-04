ETV Bharat / state

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ; ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ಗೆ 3,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ - N SHASHIKUMAR

ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Police Staff appointed for Ganesh immersion
ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 5:44 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ‌ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು 9ನೇ ದಿನದ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಲವು ವಿಭಾಗದ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 170 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರೈಮ್ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆಗಿರುವ ಹರೀಶ ಶೇಖರನ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇವತ್ತು ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 205 ಗಣಪತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಲಿದೆ. 11ನೇ ದಿನದ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ 130 ಗಣಪತಿಗಳು ನಿಮಜ್ಜನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ‌ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ- ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 49 ಟನ್​​ನಷ್ಟು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು‌, ಎರಡು ಲಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Accused Sachin Kabbura
ಆರೋಪಿ ಸಚಿನ ಕಬ್ಬೂರ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 9 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಚಿನ್​ ಕಬ್ಬೂರ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆತ ಮೂಲತಃ ಹಾವೇರಿಯವನು. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬಂತು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆತನ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಸಹಚರರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಪರೋಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

