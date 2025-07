ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲ - NO LAST BENCH IN GOVT SCHOOL

ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಹಾಕುವ ಕಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 21, 2025 at 3:56 PM IST | Updated : July 21, 2025 at 4:46 PM IST 3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಎದುರು ಬದುರು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆಂಚ್​​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್​​ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ತಾತ್ಸರವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎಂದರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ತಾತ್ಸಾರ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಬೆಂಚ್, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುವವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗಿರುವವರು ಮೊದಲ ಬೆಂಚ್, ಎತ್ತರ ಇರುವವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎಂಬುದಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಾಲೆಯ ಎಸ್​​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನೆಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಬೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಠವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್​​ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಇದೆ. ಇದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇರಳದ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ U ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್​ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಈ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲ (ETV Bharat) ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಹಾಕುವ ಕಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ತರಗತಿಯ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು U ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಠ ಆಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ (ETV Bharat) ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್​​ಕೆಜಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 545 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ 9 ತರಗತಿಗಳ ಬೆಂಚು, ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು U ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 35ರೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, "ಕೇರಳದ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇದನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ 9 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಹಾಕುವ ಕಲ್ಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat) "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆ. ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತೆಗೆದು ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇದನ್ನು ಮರುದಿನವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಎಸ್​​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಮಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ U ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಯ ಬೆಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್​ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಖುಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಆಧುನಿಕ 'ಗುರುಕುಲ': 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಳಿ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ ಬೋಧನೆ! - SCHOOL RUNS UNDER TREE

Last Updated : July 21, 2025 at 4:46 PM IST