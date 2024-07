ETV Bharat / state

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೋಂಟ್​ ವರಿ: ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ದಂಡ! - no fine if you jump signal

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Jul 19, 2024, 3:38 PM IST

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೋಂಟ್​ ವರಿ ( IANS )