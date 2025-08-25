ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಈ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು ಸಹಜವಾದರೂ ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಮೃತರನ್ನು ಹೂಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವಾದ ಸ್ಮಶಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಹೌದು, ಇಂತದ್ದೊಂದು ಮನ ಕಲಕುವ ಕುಗ್ರಾಮದ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಈ ಊರಿನ ಜನತೆ, ತಾವಿರುವಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ತೆಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಶವ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾವೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜನರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ: ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾವೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಜಾಗ ನೀಡಿಲ್ಲವಂತೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಗಳ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊಣಕಾಲುದ್ದದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ದಡದ ಬಳಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ತೆಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ರಾವೂರು ಮೀನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೋಳಾಟ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಂತರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
