ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ರಹೀಂ ಉಜಿರೆ
ಉಡುಪಿ: ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು-ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಉಡುಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಎಂಬುವರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಸೇವೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವರು ಅವಿವಾಹಿತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ, ಅನಾಥರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ರೀತಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಖುಷಿ ಕಾಣುವುದು ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರ ಕಾಯಕ.
ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕದೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಾಥ ರೋಗಿಗಳು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮುಂತಾದವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ದಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದ, ಅನಾಥ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸುಮಾರು 505 ಶವಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಶವಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಖುದ್ದು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಬಳಗದವರಂತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
505ನೇ ಅನಾಥ ಶವದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಇದರ ಸಂಚಾಲಕ. ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ಒಳಕಾಡು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಶವದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 505ನೇ ಅನಾಥ ಶವದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರವೂರಿನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರೀಕ ಸಮಿತಿ.
ಈ ಅನಾಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟು 45 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿಕರಾರೂ ಸಂಪರ್ಕರ್ಕಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಳಿಕ ಗೌರಯುತವಾಗಿ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆಯ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶವದ ಚಟ್ಟವನ್ನು ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಿಂದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಧೀಶರು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಗೇಶ್ ಪಿ ಆರ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಭರತೇಶ್ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ನೀಡಿ, ಬಂಧುತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಕಾಡು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ಜನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಾಸುದೇವ್, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಕುಂದರ್, ನಗರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸತೀಶ್ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಖುಷಿ: ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಸಮಿತಿಗೆ ದಾನಿಗಳು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರು, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರಾದವರು, ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ರೋಗಪೀಡಿತರು.. ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ: ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರದ್ದು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಯದ್ದೇ ಒಂದು ತೂಕವಾದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹದ ಸಂಗತಿ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೇತುವೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಒಳಕಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುದುಂಟು.
ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಇಂದ್ರಾಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಸ್ತೆಯೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರು ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹೀಗೆ ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಕಾಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು.
ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹಲವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಕ ಸುಮಾರು 505 ಶವಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುದುಂಟು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಯಾರೂ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.