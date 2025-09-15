ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರು: 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನನ್ನು ಮರಳಿ ಮನೆ ಸೇರಿಸಿದ NGO

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.

WHITE DOVES NGO DAKSHINA KANNADA ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ MENTALLY ILL MAN JOINED HIS FAMILY
ಮಂಗಳೂರು: 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾದವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 1:57 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಈತನಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿ, ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಈತನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಡೌವ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಕುಟುಂಬ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಗೈರಿನಲ್ಲೇ ಈತನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್​​ ಕುಮಾರ್​​​. 50 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಜಾಫರ್​​ ನಗರದವ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವೇಳೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಲೋಕೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಕಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್​​ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್​ 13 2025ರಂದು ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ತನ್ನನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ತಾನು ಮೀರತ್‌ನವ ಎಂದು ವಿಳಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈತ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಲ್ಲಿ ತಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ವಿಳಾಸ ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್​, ಮುಜಾಫರ್ ನಗರದವ ಎಂಬ ವಿಳಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈತ ಕೊಟ್ಟ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೈಟ್​ಡೌಸ್​​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಜಾಫರ್​ ನಗರದ ವಹಾನದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶೀಶ್​ ಎಂಬವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.

ಈತನ ಸಹೋದರ ಮಿಂಟು ಕಶ್ಯಪ್ ತಮ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ವೈಟ್ ಡೌಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈತನ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ: ಲೋಕೇಶ್​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು. ಈತ ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈತನ ಗೈರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಲಿರುವ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಳಿಯಂದಿರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

462ನೇ ಪ್ರಕರಣ: ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಪಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಟ್​ಡೌಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ 462ನೇ ಪ್ರಕರಣ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಟ್​ಡೌಸ್​​​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಜೆರಾಲ್ಡ್​ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, "ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಈತ ತನ್ನ ಹೆಸರು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅಂತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಣಮುಖನಾಗಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಊರಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಆತನ ಸಹೋದರ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ 462ನೇ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಲೋಕೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಸಹೋದರ ಮಿಂಟು ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಲೋಕೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈತನನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಯಿತಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಈತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

