ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಸ ಕೀಟಬಾಧೆ: ಬೆಳೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು, ಕೃಷಿ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಏನು? - SOYBEAN CROP DESTRUCTION

ಸೋಯಾಬಿನ್​ಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಕೀಟ ವಕ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 6:28 PM IST

5 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಮ್ಮೆ ಬರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆರೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತ, ಈಗ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಗೆ ವಕ್ಕರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕೀಡೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರ ಮುಂಗಾರು ಫಸಲನ್ನೇ ಆಹುತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಸೋಯಾಬಿನ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತಾವೇ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ಸೋಯಾಬಿನ್​ಗೆ ವಕ್ಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಕೀಡೆ (ETV Bharat)

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಿಭಾವಿ, ಮದಲಭಾವಿ, ಮುತವಾಡ, ಇಂಚಲ, ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ, ಚಿವಟಗುಂಡಿ, ಬೈಲವಾಡ, ನೇಸರಗಿ, ಮುರಗೋಡ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೀಟಬಾಧೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.7 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಂದು, ಮೊಣಕಾಲೆತ್ತರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಳುಕಟ್ಟಿ ಕಾಯಿಗೊಂಚಲು ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಳುಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೀಟಗಳು ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟು, ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸೋಯಾಬಿನ್​ ಬೆಳೆ ನಾಶ (ETV Bharat)

ಹಸಿರುಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹೆಸರಿನ ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ (Helicoverpa Armigera) ಎಂಬ ಕೀಡೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ ಸೋಯಾ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅರಿತ ರೈತರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.

''ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಯಾವ ಕೀಡೆ ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ರೈತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸೋಯಾಬಿನ್​ ಬೆಳೆ ನಾಶ (ETV Bharat)

ಸೂಕ್ತ ಪಡಿಹಾರ ಕೊಡಿ: ರೈತ ದೊಡ್ಡನಾಯ್ಕ ಶಿವನಾಯ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿ, ''10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೀಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯೋ ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೀಡೆ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತಿದ ಕಾಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವೇ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ರೈತರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಹಾನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೂಟರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ''ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜವನ್ನೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ 4 ಸಾವಿರ ಜಮೀನು ಪೈಕಿ 3500 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ.‌ ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 3 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 50 ಎಕರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರೂಟರ್ ಹೊಡೆದು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿ'' ಎಂಬುದು ರೈತ ರಾಜು ಬರಮನಾಯ್ಕರ ಆಗ್ರಹ.

ಸೋಯಾಬಿನ್​ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ವೀರಯ್ಯ ಚರಂತಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೂರುವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭರಪೂರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋವಿನಲ್ಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೋವು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಅದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಕೂಡ ಸೋಯಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವೋ, ಕೀಟಬಾಧೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೀಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಏನೋ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಸೋಯಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು.

ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ''ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಕೃಷಿ‌ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜರಾ ಕೀಡೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೀಟಬಾಧೆಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ: ಸೋಯಾಬಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಕಾಯಿಕೊರಕ/ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೊಪಾನಿಲೀಡ್ 300 ಜಿ 0.1 ಮಿಲಿ/ಲೀ ಅಥವಾ ಬೊಪಾನಿಲೀಡ್ 20 ಎಸ್.ಸಿ. 0.25 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಿನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 47.8% ಎಸ್.ಸಿ. 0.3 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ.

ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಯಾನ್ ಮೊತಿಹುಳ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಿನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 47.8 ಎಸ್.ಸಿ 0.3 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. ಗೋವಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಲದ್ದಿ ಹುಳುಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನವುಲುರಾನ್+ಇಮಾಮೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜುಯೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು 1.5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಬಾಧೆ ಬರದಂತೆ ಮುಂಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಮೊಹಕ ಬಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಪಿನೊಪಾಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು 2.0 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಲೀಟರ್ ದ್ರವ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಗೊಣೆಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರ್ ಪೈರಿಪಾಸ್ 50% ಇ.ಸಿ. ಸೈಪರ್ ಮೆಗ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 5.0 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

