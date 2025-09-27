ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ!
ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗಳು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
Published : September 27, 2025 at 7:57 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ (Maternal & Child Health - MCH) ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ (Maternal & Child Health - MCH) ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರಿವಳಿ ತಜ್ಞರ (ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು) ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಖಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೂ MCH ಸೇವೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ದೊರಕದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸಂಭವ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. IPHS ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CEmONC ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು) ಮತ್ತು BEmONC ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು) ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು CEmONC ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತ್ರಿವಳಿ ತಜ್ಞರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: "ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು CEmONC ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 41 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಳಿ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 230 ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತಜ್ಞರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಸಂತೇಮಾರಹಳ್ಳಿ, ತಲಕಾಡು, ಬನ್ನೂರು ಮುಂತಾದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ CHC ಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮರು ನಿಯೋಜನೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (MO), ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (SMO), ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ತಜ್ಞರ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ?:
- ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: 4:4:2 (ಸ್ತ್ರೀರೋಗ:ಅರವಳಿಕೆ:ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು)
- ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ/ಉತ್ತಮ CHC: 2:2:2 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: "ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ತಜ್ಞರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 24x7 ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪೈಕಿ 148 ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 11 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. 274 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 114 ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"109 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದರೂ, 21 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇವೆ. 274 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, 86 ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 148 ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 109 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದು, 19 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇವೆ. 274 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 119 ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. 189 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇವಲ 75 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮರು ನಿಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕ್ರಮಗಳು: "114 ಹೊಸ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 24x7 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (Staff Nurses) ಮರು ನಿಯೋಜಿಸಿ 189 CEmONC ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು CEmONC ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ/ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಪೋಷಣೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರ CEmONC ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಖಚಿತವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
