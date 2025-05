ETV Bharat / state

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಕುಷ್ಟಗಿ ನಡುವೆ ಹೊಸ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭ: ನಾಳೆಯೇ ರೈಲು ಸೇವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ - NEW DAILY EXPRESS TRAIN SERVICE

ನಿಯಮಿತ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು:

• ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17327 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಕುಷ್ಟಗಿ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಮೇ 16, 2025 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

• ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17328 ಕುಷ್ಟಗಿ – ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಮೇ 17, 2025 ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.



ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೂ ಕುಷ್ಟಗಿ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17327 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕುಷ್ಟಗಿ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8:40 ಕ್ಕೆ ಕುಷ್ಟಗಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ರೈಲು ಕುಸುಗಲ್ (05:14/05:15 pm), ಹೆಬಸೂರ (05:24/05:25 pm), ಶಿಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿ (05:28/05:29 pm), ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ (05:45/05:46 pm), ಹುಲಕೋಟಿ (05:54/05:55 pm), ಗದಗ (06:10/06:12 pm), ಕಣಗಿನಹಾಳ (06:19/06:20 pm), ಹರ್ಲಾಪುರ (06:27/06:28 pm), ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಹಾಲ್ಟ್ (06:31/06:32 pm), ಸೊಂಪುರ ರೋಡ್ (06:35/06:36 pm), ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ (06:43/06:44 pm), ತಳಕಲ್ (06:50/07:00 pm), ಕುಕನೂರು (07:12/07:13 pm), ಸಂಗನಾಳ (07:23/07:24 pm), ಯಲಬುರ್ಗಾ (07:33/07:34 pm), ಹನಮಪೂರ (07:42/07:43 pm) ಮತ್ತು ಲಿಂಗನಬಂಡಿ (07:56/07:57 pm) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ/ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.



ಕುಷ್ಟಗಿ ಟೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17328 ಕುಷ್ಟಗಿ - ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:40 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ರೈಲು ಲಿಂಗನಬಂಡಿ (07:10/07:11 am), ಹನಮಾಪುರ (07:21/07:22 am), ಯಲಬುರ್ಗಾ (07:29/07:30 am), ಸಂಗನಾಳ (07:38/07:39 am), ಕುಕನೂರು (07:49/07:50 am), ತಳಕಲ್ (08:10/08:20 am), ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ (08:25/08:26 am), ಸೊಂಪುರ ರೋಡ್ (08:33/08:34 am), ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಹಾಲ್ಟ್ (08:36/08:37 am), ಹರ್ಲಾಪುರ (08:40/08:41 am), ಕಣಗಿನಹಾಳ (08:48/08:49 am), ಗದಗ (09:08/09:10 am), ಹುಲಕೋಟಿ (09:24/09:25 am), ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ (09:33/09:34 am), ಶಿಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿ (09:37/09:38 am), ಹೆಬಸೂರ (09:41/09:42 am) ಮತ್ತು ಕುಸುಗಲ್ (09:49/09:50 am) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ/ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ರೈಲುಗಳು ಒಟ್ಟು 11 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಮತ್ತು 2 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್'ಗಳು/ದಿವ್ಯಾಂಗಜನ ಬೋಗಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.



ಈ ಹೊಸ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಸೇವೆಯು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.