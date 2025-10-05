ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಗಮನ: ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇಂಧೋರ್​ನಿಂದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳು ಬಂದಿವೆ.

new-animal-arrived-at-shivamogga-tiger-and-lion-sanctuary
ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇಂಧೋರ್​ನಿಂದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಮರಾಕ್ಷರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂಧೋರ್ ಮತ್ತು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹುಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಂಬ ಬಿಳಿ ಹುಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್​​ನ 2-4 ವರ್ಷದ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂಧೋರ್ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಸಹಾರ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿ ಭದ್ರಾ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಮರಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. (ETV Bharat)

'ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದ್ದಾಗಿವೆ.‌ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಯೌವನದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂಧೋರ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಟ್ರೀಚ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕರಡಿ, ನರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

new-animal-arrived-at-shivamogga-tiger-and-lion-sanctuary
ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರವಾಸಿಗ ನರೇನ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ಸಿಗದ ಸಿಂಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಮೃಗಾಲಯದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

new-animal-arrived-at-shivamogga-tiger-and-lion-sanctuary
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಿಂಹ (ETV Bharat)

ಪ್ರವಾಸಿಗ ನಿಹಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನಗೆ ಈ ಮೃಗಾಲಯ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು.‌ ಬಿಳಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗ ನೋಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಲೆರೂಲ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

new-animal-arrived-at-shivamogga-tiger-and-lion-sanctuary
ಬಿಳಿ ಹುಲಿ (ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಇಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.‌ ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

new-animal-arrived-at-shivamogga-tiger-and-lion-sanctuary
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹ (ETV Bharat)

'ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ಬೃಂದಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

new-animal-arrived-at-shivamogga-tiger-and-lion-sanctuary
ಕಾಡೆಮ್ಮೆ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER AND LION SANCTUARYAURANGABAD ZOOಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮSHIVAMOGGANEW ANIMALS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.