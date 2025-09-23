ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೈರಾಣು

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ‌. ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವೆಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ‌. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಸವನಗುಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಟಿಪಿ ಹಾಕಿದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಡಿಸಿ, ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುವವರು ಪದೇ ಪದೆ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೈರಾಣಾದರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷಿಗೆ 3,800ಕ್ಕೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷದ 83 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲ. ಅದರೂ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಟಿಪಿ ತುಂಬುವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಟಿಪಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಸರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆರ್ಟ್​ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪಿಡಿಒಗಳ ಜೊತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಲೆನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

