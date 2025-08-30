ETV Bharat / state

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾ.ವಿಭು ಬಖ್ರು

ಪೋಕ್ಸೋದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 7:29 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಸಮಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ʼಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪರಿಸರದೆಡೆಗೆʼ ಮತ್ತು ʼಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಗತಿ, ಸವಾಲುಗಳು ಮಂದಿನ ಹಾದಿʼಯ ಕುರಿತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳುಳ್ಳ ನೀಲನಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಪೋಕ್ಸೋದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್​ಗಳು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳು, ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಕ್ಸೋದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಘಟನೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದುರ್ಬಲರಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದ, 14, 15 ಮತ್ತು 21 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯಿದೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮಕ್ಕಳಸ್ನೇಹಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪೆರೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಳಂಬ, ಅನುಭವಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್​ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.

