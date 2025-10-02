ಶಮಿ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ನವರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಶಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ನವರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದವು.
Published : October 2, 2025 at 1:44 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 2:31 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನವರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂದು ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಶಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಿವೆ.
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. 6:30ಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸು ಆಗಮನದ ನಂತರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸವಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯದುವೀರ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು, ಅರಮನೆಯಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಮಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾಳಗ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಆದರೂ ಕಾಳಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರ ದಂಡೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಜಟ್ಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ವರು ಪೈಲ್ವಾನರು ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ 1.18ರ ಶುಭ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ನಂದಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಗಳು, ನೌಪತ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು, ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ದಳ, ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಗಳು ಸಾಗಲಿವೆ.
ಇನ್ನು, ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ 14 ಗಜಪಡೆಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ 14 ಆನೆಗಳಿಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಆನೆಯ ಮುಖದ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಡಭೇರುಂಡ, ಕಿವಿಗೆ ಶಂಖ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮರದ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಲಾಂಛನ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂವು, ಬಳ್ಳಿ, ಎಲೆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಸಂಜೆ 4.42ರಿಂದ 5.06ರ ನಡುವೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಅರಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಸಾಗಲಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಿವೆ.
