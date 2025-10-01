ETV Bharat / state

ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ.. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 9 ಸ್ತ್ರೀ ಅಲಂಕಾರ ಕಂಡೀರಾ?

ಉಡುಪಿಯ ಕಡಗೋಲು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಅವತಾರ ತಾಳುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಪಿ: ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀಲೋಲ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ರೂಪ ಬದಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೂ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಡುಪಿಯ ಕಡಗೋಲು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ಪಡೆದು ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪುರುಷ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು, ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪೂಜಾಕ್ರಮ. ದೇವರಿಗೆ ನೂರೆಂಟು ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷ ದೇವರನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಾದಿರಾಜ ಯತಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

navaratri-celebration-in-udupi-krishna-temple
ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ (ETV Bharat)

ಏನೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸೊಗಸು: ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಯತಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಗಂತಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ. ಬಾಲರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸೊಗಸೇ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಶೃದ್ಧೆಯಾಗಿದೆ.

navaratri-celebration-in-udupi-krishna-temple
ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ (ETV Bharat)

ಐದು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ರೂಪಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

navaratri-celebration-in-udupi-krishna-temple
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು, ಅತ್ಯಂತ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಯೂರ ವಾಹಿನಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೃದಯ, ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನೀರೆ ತೋರೆಲೆ ಹೀಗೆ ಕಡಗೋಲು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಉಡುಪಿಯ ಕಡಗೋಲು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಸದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

navaratri-celebration-in-udupi-krishna-temple
ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ (ETV Bharat)

