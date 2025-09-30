ETV Bharat / state

ತುಮಕೂರು: ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭವ; ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಂಕಾರ

ತುಮಕೂರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 12:03 PM IST

ತುಮಕೂರು: ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ದೇವಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ​ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯು ಶೃತದೇವಿ (ಸರಸ್ವತಿ) ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಪರೂಪದ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ದೇವಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾರ, ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ, ಸೇವಂತಿ, ಕನಕಾಂಬರ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತುಮಕೂರು: ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೈಭವ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಚಾರ್ಯ (ಪುರೋಹಿತರು) ಕಿರಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ 9 ದಿನ ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಪೀಠವಾಗಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿ ಒಂದೇ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದೇ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಯಾವರೆ, ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೃತಸ್ಕಂದ (ಸರಸ್ವತಿ) ಆರಾಧನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೃತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರಾದ ಜಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿರುವುದು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ. ಮೂಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಜಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ದಿನ ಶೃತಸ್ಕಂದ ಯಂತ್ರಾರಾಧನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ನಡೆಯುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಠಿ ಕಾಳಗದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ

