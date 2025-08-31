ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ, ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದು ನವಾನ್ನೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಾರೋಗಣೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪವಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತದ, ಗಂಟೆ 5.15ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ನಂತರ ಗಂಟೆ 7.30ಕ್ಕೆ ತೆನೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ 8ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗೆ ಕದಿರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ನೂತನ ಕದಿರನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಲಿದೆ.
10 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ : ಈ ದಿನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರ ನಂತರ 2 ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಸೇವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
