ETV Bharat / state

ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ್ತಾರೋಗಣೆ ಸಂಭ್ರಮ - NAVANOTSAVA AT SUBRAHMANYA TEMPLE

ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯುವ ನವಾನ್ನೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

KUKKE SRI SUBRAHMANYA TEMPLE
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2025 at 8:16 AM IST

1 Min Read

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ, ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದು ನವಾನ್ನೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಾರೋಗಣೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪವಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತದ, ಗಂಟೆ 5.15ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ನಂತರ ಗಂಟೆ 7.30ಕ್ಕೆ ತೆನೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ 8ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗೆ ಕದಿರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ನೂತನ ಕದಿರನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಲಿದೆ.

10 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ : ಈ ದಿನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರ ನಂತರ 2 ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಸೇವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WATCH VIDEO; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಡೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಲಾವೃತ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಗಾರಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ, ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ನೆಲೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದು ನವಾನ್ನೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಾರೋಗಣೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಪವಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತದ, ಗಂಟೆ 5.15ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ನಂತರ ಗಂಟೆ 7.30ಕ್ಕೆ ತೆನೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ 8ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗೆ ಕದಿರು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರು ನೂತನ ಕದಿರನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಲಿದೆ.

10 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ : ಈ ದಿನ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರ ನಂತರ 2 ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಸೇವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಇಂದು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WATCH VIDEO; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಡೂರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಲಾವೃತ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರ

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKSHINA KANNADAKUKKE SRI SUBRAHMANYA TEMPLENAVANOTSAVA FESTIVALನವಾನ್ನೋತ್ಸವ ಹೊಸ್ತಾರೋಗಣೆNAVANOTSAVA AT SUBRAHMANYA TEMPLE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.