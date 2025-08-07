Essay Contest 2025

ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ - HEAVY RAINFALL

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕುರೆಕುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ತುಂಬಿ ಹರಿದ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯವು ಈ ವರ್ಷವೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕುರೆಕುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕುರೆಕುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳ್ಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಸುಮಾರು 180 ಎಕರೆಯ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ನಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಭತ್ತ, ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯವು ಭರ್ತಿಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಆಹಾರ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)

''ನಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಳ್ಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಂಡೂರಿನ ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳದ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಳ್ಳದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಲಾವೃತ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಕುರೆಕುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ರೈತರಾದ ಪಂಪನಗೌಡ, ಆನಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳು (ETV Bharat)

''ನಾರಿಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ರೈತರಿಂದ ಬೆಳ ನಷ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ತೋರಣಗಲ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳು (ETV Bharat)

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳು (ETV Bharat)

ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 810 ಟಿಎಂಪಿಸಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಗೇಟುಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗೇಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 1,300 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರು ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳು (ETV Bharat)

ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.

HEAVY RAINFALL IN BALLARI
ತುಂಬಿ ಹರಿದ ನಾರಿಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)

