ಬೆಂಗಳೂರು: ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ಆ.18) 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಮರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದಲೇ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ರೈಲುಗಳು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30ರಿಂದ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್ 18) ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15ರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.10ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ.10 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ.11ರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ (ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್) ಹಾಗೂ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್), ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್), ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಕುಡ್ಲುಗೇಟ್, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸರಸ್ತೆ, ಬೆರಟೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹುಸ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ).
ಮುಂದೆ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ) ಮತ್ತು ಬಯೋಕಾನ್ (ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ)ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿಗೆ ನೇರಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ದರ 60 ರೂ. ಇರಲಿದೆ. ಟೋಕನ್ಗಳು, NCMC ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, QR ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
