ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ!; ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ - WATER PROBLEM

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ 24×7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದದಿಂದ ಜಿ.ಪಂ ಈಗಾಗಲೇ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ನೀರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಿಮೀ ದೂರದ ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಳೇ ಪೈಪ್​ಲೈನ್​ಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ನಲ್ಲಿ (ETV Bharat)

2500 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮರೀಚಿಕೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಬೇರು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಾಗಿನಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ 6 ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಿದ್ದು, ಈಗ ಎರಡು ಬೋರ್​ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ನಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ನೀರು ತರಬೇಕು: ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುಕವರು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಚಾನಲ್, ಇಲ್ಲವೇ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ‌. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ನೀರು ತರಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕೂಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಕೂಲಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜ‌ನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೋಜನೆ ತರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ಭದ್ರಾ ಚಾನಲ್​ನಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ.‌ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ನೀರು ತರಲು ಗಾಡಿ ದಬ್ಬುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀರನ್ನು ತಂದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ಅಣಬೇರು ಗ್ರಾಪಂ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ETV Bharat)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ವಾ?: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಿಮೀ ದೂರ ಇರುವ ಕೆನಾಲ್, ಇಲ್ಲವೇ ಕೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ ನೀರು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಪಂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇತ್ತಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ಖಾಲಿ ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ನೀರು ಕೇಳಿದರೆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ: ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಊರು, ಜೆಜೆಎಂ ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೇ ಲೈನ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಇತ್ತಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಕೊಡಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಗೆ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು. ಭದ್ರಾ ಕೆನಾಲ್ ಇದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು‌ ನೀರಿನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರುವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

400-600 ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀರು ಮರೀಚಿಕೆ: ಅಣಬೇರು ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "2-3 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಬೇಡ. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸಿ 15 ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರ್​ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 450-600 ನಲ್ಲಿಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದರು.

Nalkunda village face water shortage during the rainy season
ನಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

ಅಣಬೇರು ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಅಣಬೇರು ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಳೆದ 6-7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಹಾಕಿರುವ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಪೈಪ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐದು ಬೋರ್​ಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಳ ಭಾಗದ ಜನ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಆದರೂ, ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

