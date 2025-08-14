ETV Bharat / state

ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಅಪಮಾನ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ‌ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ನಾಗನೂರಿನ ವೀರವನಿತೆ ನಾಗಮ್ಮ - NAGAMMA

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಶಿವನಾಯ್ಕ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Nagamma
ನಾಗಮ್ಮ ಶಿವನಾಯ್ಕ ರಾಚನಾಯ್ಕರ (ETV Bharat)
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​

ಬೆಳಗಾವಿ : ಜಿಲ್ಲೆ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮ, ವೀರರಾಣಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣರಂಥ ವೀರರಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಮನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಕಲಿಗಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಆ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ? ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಬಾಪೂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಓರ್ವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಶಿವನಾಯ್ಕ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನೀಲಗಂಗಾ ಚರಂತಿಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಚನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ರಾಚನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನೀಲಗಂಗಾ ಚರಂತಿಮಠ, 'ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು, ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಷೇಧ, ಕರ ನಿರಾಕರಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ದಹನ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಶಿಂಧಿ ಗಿಡ ಕಡಿಯುವುದು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗನೂರಿನ ಅಬ್ಬಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದರು‌.

ವೆಲ್ಸ್ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಓಡಿದ: 'ಇವರೆಲ್ಲಾ ಶಿಂಧಿ ಮರ ಕಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಲ್ಸ್ ನೂರಾರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನಾಗನೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ವೇಳೆ, ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ವೆಲ್ಸ್​​ನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋಟೊ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಒಡೆದು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Sri Siddarameshwara Mahadwara
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾದ್ವಾರ (ETV Bharat)

'ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾಗಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ರಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವೆಲ್ಸ್ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೊ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದ ಎರಡೂ ಘಟನೆಯಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ನಾಗಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ(ತಟ್ಟಲಿ)ಯಿಂದ ವೆಲ್ಸ್​​ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿಳುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ‌ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ತನಗಾದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಮನನೊಂದು ವೆಲ್ಸ್ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ನೀಲಗಂಗಾ ಚರಂತಿಮಠ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ : 'ನಾಗಮ್ಮ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸವನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾಗನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೀರಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ನಾಗಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪಾಟೀಲ ಮನೆತನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ನಾಗನೂರಿನ ಶಿವನಾಯ್ಕ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಮ್ಮರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ನಾಗಮ್ಮ ಅವರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ಮನೆ ಈಗಲೂ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. 1976ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ : ವೀರವನಿತೆ ನಾಗಮ್ಮ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಅಜ್ಜಿಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಅದು 1930ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವಂತದ್ದು. ಆ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸತ್ಕರಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು‌‌. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ್ದು ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ‌. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Nagammas House
ನಾಗಮ್ಮ ಶಿವನಾಯ್ಕ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು : 'ನಾಗಮ್ಮನವರ ಮೈದುನ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಮ್ಮನ ಮಗಳ ಗಂಡ ಬಾಳಪ್ಪ ನೀಲಕಂಠ ದೇಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಗಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದೊಡ್ಡನಾಯ್ಕ, ಗುರನಾಯ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸದಾಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ : ಪಶು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮೊಮ್ಮಗ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ರಾಚನಾಯ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಲ್ಸ್​​ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಾಗಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರು​ - ARTIST GOVINDA J MEHENDALE

