ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ; ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 52 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ - KEMPEGOWDA AWARD ANNOUNCED

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ( ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 26, 2025 at 11:42 PM IST | Updated : June 27, 2025 at 12:05 AM IST 1 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: 516ನೇ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ 52 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆಮಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ, ಸತೀಶ್, ದೀಪಕ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಿರಾಜ್, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಉಮಾಶಂಕರ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ಜೈಕಾರ್ ಜಯರೋಮೆ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್, ಗಾಯಕಿ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ, ಹೆಚ್.ತಿಮ್ಮರಾಜ ಅರಸ್, ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಸೇರಿ 52 ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 52 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ (ETV Bharat) ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 52 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ (ETV Bharat) 51 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ‌ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 2025ನೇ ಸಾಲಿನ "ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದಿನಾಚರಣೆ" ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 51 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಗುಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಯನ ತಾರಾ ಪಾಟೀಲ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಮೀನಾ ಭಾನು, ಕಂದಾಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಚಾಲಕ ಜಯರಾಮ್, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ನಾಗಮ್ಮ ಸೇರಿ 51 ಮಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

