ಇನ್ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : October 10, 2025 at 1:46 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸಾರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
1933 ಮೇ 22ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಶಬ್ಧಕೋಶ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು, ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು, ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಪುಸ್ತಕ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಧಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಂಗೀತ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 9 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
1 ರೂ.ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 1000 ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶೇ.10ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರು, ಅದರ ಬೆಲೆ ವಿವರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಳಾಸ, ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆ: ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕಿಸಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಇರುವವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ತಮಗಿಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಈ http//prasarangauom.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತರೆ, ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಣವೂ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ನಂಜಯ್ಯ ಹೊಂಗನೂರು, "ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ವೈಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಓದುಗರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಚ್ ಸಮೇತ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
