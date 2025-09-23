ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿ
ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಅರಸು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೇಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಮಾದರಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : September 23, 2025 at 5:38 PM IST
ಮೈಸೂರು: 1500 ಕೆ.ಜಿಯ ಕೇಕ್ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಆನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಗತ ವೈಭವದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಡಿನಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜಪುರಂನ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಅರಸು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೇಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಮಾದರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ, ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ ಕುರ್ಮಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್, ಹರ್ಷಿತ, ಸುಬ, ಮೇಹ ಈ ಐವರು ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ದಿಲಾಜ್, ಸಕ್ಕರೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿ ಅರಮನೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರತಿಮೆ, ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಜಿಂಕೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ.
40 ಮಂದಿ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, 60 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 23ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಕೇಕ್ ಶೋ ನೋಡಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ನೋಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ತಯಾರಕರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಯದುವಂಶಸ್ಥರು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶತ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಜನರು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಹಸ್ರಮಾನ ವರ್ಷಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಶೋ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಕ ದಿನೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಮನೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾದರಿ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
