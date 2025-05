ETV Bharat / state

'ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ' - MYSURU PAK NAME CHANGE ISSUE

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 30, 2025 at 7:03 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 7:32 PM IST 2 Min Read

ಮೈಸೂರು: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ 'ಪಾಕ್' ಹೆಸರಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಮೂಲ ಮೈಸೂರು. ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಸ್ಥಾನದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಪಾಕ್​​ಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ನ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನಟರಾಜ್, ಶಿವಾನಂದ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಸೇರಿ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat) ಪಾಕ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸಿಹಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಪಾಕ್​ಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು 5 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ನ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 90-100 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಕಾಸೂರ ಮಾದಪ್ಪ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಮೈಸೂರು: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ 'ಪಾಕ್' ಹೆಸರಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಮೂಲ ಮೈಸೂರು. ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಸ್ಥಾನದ ತಿಂಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಪಾಕ್​​ಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ನ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ನಟರಾಜ್, ಶಿವಾನಂದ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಸೇರಿ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat) ಪಾಕ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸಿಹಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಪಾಕ್​ಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು 5 ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ನ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 90-100 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಕಾಸೂರ ಮಾದಪ್ಪ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಕಾಸೂರ ಮಾದಪ್ಪ ಪಾಕದ ರೀತಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಎಂದಾಗ? ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಕವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತಿಂಡಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ ಎಂದರು. ರೈತ ಸಿದ್ದಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ, ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಈ ಹೆಸರೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ. ಪಾಕ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ, ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್​ಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್‌ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು - TEACHERS WELCOME STUDENTS

Last Updated : May 30, 2025 at 7:32 PM IST