ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕೇಶವ್ ಎಂ.
ಮೈಸೂರು: 25 ಪೈಸೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕಾಣೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಇಂದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ 106 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕೆ.ಆರ್.ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ನೌಕರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 1919ರ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 265 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂದು ನಾಲ್ಕಾಣೆ ಪಡೆದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಶುರುವಾಯಿತು. 1939 ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. 1941ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. 1944ರಲ್ಲಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ, 1971ರಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವ, 1971ರಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ, 1993ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ 1986ರಲ್ಲಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರಮೂರ್ತಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಗಂಗಾಧರ್, ವೇದಾಂತ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024-2025ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 9048 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು ಶೇ. 94ರಷ್ಟು ಆಧಾರಸಹಿತ ಸಾಲಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸಕ್ತ 14 ಕೋಟಿ ರೂ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, 78.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯಷ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ. 65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 45 ಕೋಟಿ 61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯಷ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಪಿಎ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.6.43 ಇದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ 25.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2024-2025) 32 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭಗಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ.ಆರ್.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಬಸವರಾಜು, "25 ಪೈಸೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 9048 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 2,350 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆ.9ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "1919ರಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ 25 ಪೈಸೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಣೆ ರೂ.ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
