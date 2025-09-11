ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 'ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ'ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ; ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಸಂದೇಶ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಸೆ.17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 14 ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿಷಯಗಳಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2025 at 9:37 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಯುವ ಜನತೆಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತಂಡದವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಝೇಂಕಾರ,‌ ಮಹದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ‌ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.

ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ''ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಅರಮನೆ, ರಾಜರು, ಕುವೆಂಪು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ತುಂಬಿದರು.

ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾಗೆ ಆರಂಭ ಕೊಡೋದು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ, ನಮ್ಮ ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ದಸರಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಯುವ ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದಲೂ ದಸರಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಬ್ಬವವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ'' ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ-ಜಿಟಿಡಿ: ''ಯುವಕರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುವ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮವು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಸರಾದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಯುವಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ'' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುವ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಬೆಳೆಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪಿನ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಅದ್ಭುತ: 10 ದಿನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?​!

