ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಸೆ.22 ರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ
ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೆ. 22 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಂಗೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಂಗಾಯಣದ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ರಂಗೋತ್ಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ತಿಪಟೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋತ್ಸವದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೆ. 22 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೀತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್ ತಂಗಡಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರ ವರೆಗೆ ರಂಗಾಯಣದ ವನರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂಮಿಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿವರ:
ಸೆ. 22 ರಂದು ಶರೀಫ
ರಚನೆ: ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಳಕೆರೆ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಕುಂತಲಾ ಹೆಗಡೆ
ಸೆ.23 ರಂದು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನೋವಿಗದ್ದಿದ ಕುಂಚ
ರಂಗರೂಪ, ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿನೋದ್ ರಂಗ, ಕವಾ, ಮೈಸೂರು
ಸೆ.24 ರಂದು ರಾಕ್ಷಸ
ರಚನೆ: ಹೂಲಿ ಶೇಖರ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಂಕರಾಜು ಎನ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
ಸೆ.25 ರಂದು ಚಿತ್ರಪಟ ರಾಮಾಯಣ
ರಚನೆ: ಡಾ.ಹೆಚ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಸುಭಾಷ್ ಎ.ಎಸ್.
ಸೆ.26ರಂದು ಬೀಚಿ ಬರಹಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು
ನಿರ್ದೇಶನ: ರಮೇಶ್ ಕೆ. ಬೆಣಕಲ್, ಮೈಸೂರು
ಸೆ.27 ರಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಾಗಿಲು
ರಚನೆ: ಡಾ. ಎಸ್. ನಟರಾಜು ಬೂದಾಳ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಧು ಮಳವಳ್ಳಿ
ಸೆ.28 ರಂದು ಚೂರಿಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥಾತ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ
ರಚನೆ: ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಪ್ರವೀಣ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು
ಸೆ.29 ರಂದು ಮಾದಾರಿ ಮಾದಯ್ಯ
ರಚನೆ: ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಹುಣಸೂರ್ ಅರ್ಜುನ್
ಸೆ. 30 ರಂದು ಜಾತ್ರೆ
ರಚನೆ: ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರು
ಅ.1 ರಂದು ಜನ ಗಣ ಮನ
ರಚನೆ: ದೇವಕಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಟೆ, ಸುಗುಣ ಎಂ.ಎಂ.
ನಿರ್ದೇಶನ: ಸುಗುಣ ಎಂ.ಎಂ.
ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿವರ:
ಲಂಬಾಡಿ/ಮಾತುರಿ ನೃತ್ಯ - ತೆಲಂಗಾಣ
ಲಾವಣಿ, ಹೋಲಿ ನೃತ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿದ್ದಿ ಢುಮಾಲ್ ನೃತ್ಯ- ಗುಜರಾತ್
ಸಂಬಲ್ ಪುರಿ ನೃತ್ಯ- ಒಡಿಶಾ
ತಿರುವತ್ತುರಕಳಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಾನ ನೃತ್ಯ- ಕೇರಳ
ಬಿಹು, ಗುಸಾನ್ ನೃತ್ಯ- ಅಸ್ಸೋಂ
ನೋರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ್ ನೃತ್ಯ- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
ರಥ್ವಾ ನೃತ್ಯ- ಗುಜರಾತ್
ತಪ್ಪಾಟ್ಟಗುಳು ನೃತ್ಯ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ಕರಗಂ, ಕಾವಾಡಿ, ತಪ್ಪಟ್ಟಮ್ ನೃತ್ಯ- ತಮಿಳುನಾಡು
ಸೆ.22ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ: ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.1ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾನಸ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೆ.ಎಂ. ಗಾಯಿತ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣದಿರುವ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಬದುಕು ಬರಹ ಎಂಬ 350 ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟು 90 ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆ.20 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ರಥವು ಮೈಸೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ: ಸೆ. 23ರಂದು ಡಾ. ಎಲ್.ಎನ್. ಮುಕುಂದರಾಜ್, ವಸುಧೇಂದ್ರ, ಸೆ.24ರಂದು ಡಾ.ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ, ಡಾ. ರಾಜಪ್ಪದಳವಾಯಿ, ಸೆ.25ರಂದು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸೆ.26ರಂದು ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವತ್, ಸೆ.28ರಂದು ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಸೆ.29ರಂದು ಡಾ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೆ.30ರಂದು ಡಾ. ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತತ್ವ ಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಸೆ.23ರಂದು ವಸುಧೇಂದ್ರ, ಪ್ರೀತಿನಾಗರಾಜ್, ಮಂಜುಳಾ ಕಿರುಗಾವಲು, ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಹೊನ್ನಲ್ ಅವರಿಂದ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸೆ.24ರಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾ ಮತ್ತಿ ತಂಡದವರಿಂದ ಭಾವಗೀತೆ ಗಾಯನ, ಸೆ.25ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿರವರಿಂದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಕುಂಚ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ, ಸೆ.26ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ಸೆ.27ರಂದು ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು, ಸೆ.28ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ವೃಕ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ರಂಗ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ಸೆ.29ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತಗವ ಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದವರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಸೆ.30ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಕಂಸವಧೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಕುರಿತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸೆ.23ರಂದು ಹೆಚ್. ನಾಗವೇಣಿ ಅವರ ಗಾಂದು ಬಂದ, ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್ ಅವರ ವಿಮೋಚಕಿಯ ಕನಸುಗಳು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲರ ಬದುಕು-ಹೋರಾಟ, ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಕುಲುಮೆ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಾಹಿತಿಯವರಾದ ಡಾ.ಕೃಷ್ಙ ಮನವಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅಂತೆಯೇ ಸೆ.24ರಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರ ಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ನೀರು, ಸುಮಲತಾ ಗಡಿಯಪ್ಪನವರ ಪುಟ್ಟನ ದಸರಾ, ಭವ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್ ಅವರ ವಸುಂಧರೆ, ನಳಿನಾ ಡಿ ಅವರ ಭಾವ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆ.25ರಂದು ಸಣ್ಣರಾಮ ಅವರ ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಾದೇವ, ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ನಾವು ನಮ್ಮನುಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾ.ಬಸುಬೇವಿನಗಿಡದ, ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಮತಾ ಜಿ. ಸಾಗರ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.26ರಂದು ಡಾ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತ್ತ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಷೀರ್ ಅವರ ಚಿಂತನ ಮತ್ತು ಮನದಂಗಳದ ಮಾತುಕತೆ, ಡಾ.ರೇಣುಕಾತಾಯಿ ಅವರ ದಿಲ್ಕಶಗ ಗಜಲ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾ.ಬೋರೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆ.27ರಂದು ಎಂ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಯಣ, ಅರ್ಚನಾ ಪಾಟಿಳ ಅವರ ಲಾಸ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬದಲಾಗೋಕೆ, ಡಾ.ಗುಣವಂತ ಮಂಜು ಅವರ ಪದ್ಯದಂಗಡಿ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಅವತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೆ.28ರಂದು ಅಶೋಕ ಪಿ. ಮಣಿ ಅವರ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ, ಪ್ರಮೋದ ಕರಣಂ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡರ ನಡುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಾದಾಮಿ ಅವರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ, ವಿನೋದ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಅವರ ತುಪಾಕಿಯ ಪಿಸುಮಾತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹರಿಚರಣ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆ.29ರಂದು ಎಸ್. ಸುಂದರ್ ಕಲಿವೀರ್ ಅವರ ಜನರೊಡಲ ಜಂಗಮ, ವಸು ವತ್ಸಲೆ ಅವರ ಮನಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ, ಆರ್.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯಧಾರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾ.ಅನಿತಾ ಮಂಗಲ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.30ರಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅವರ ನವಾಬ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಒಂದು ದಂತ ಕಥೆ, ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಅವರ ಸತ್ಯೊಲು ಶ್ರಮಿಕರ ಜನಪದ ಐತಿಹ್ಯ, ಕಮಲಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಮೈಸೂರು ದೊರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು- ಒಂದು ಪದ್ಯ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಅರಸ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
