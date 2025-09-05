ETV Bharat / state

ಈ ಬಾರಿ 136 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ, 118 ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ; ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಗಮಗಿಸಲಿದೆ ಮೈಸೂರು

ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಜಗಮಗಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿ ಮತ್ತು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಗಮಗಗೊಳಿಸಲು ಸೆಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಳಕಲಿ ಜಗಮಗಿಸಲಿದೆ. 136 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ, 118 ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧೆಡೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೈಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ.

ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಸೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನಿಗೋಪಾಲ ರಾಜ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಲ್ಬ್​ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು, ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ: ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 136 ಕಿ.ಮೀ. ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮೈದಾನ, ಗನ್ ಹೌಸ್ ವೃತ್ತ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ, ಕೌಟಿಲ್ಯ ವೃತ್ತ, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತ, ಮುಡಾ ವೃತ್ತ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ-ಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೃತ್ತ, ಚಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತ, ಹೈವೇ ವೃತ್ತ, ಫೌಂಟೇನ್ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ 118 ವೃತ್ತಗಳು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೈಟಿಂಗ್​ಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿವೆ.

ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಮದು: ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಬಾರಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ (ಡೆಮೋ) ವೇಳೆ ನೋಡಿರುವ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತಂದಿರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಲ್ಬ್​ಗಳನ್ನೇ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತಂದಂತಹ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಲ್ಬ್​​ಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನು ಬೆಳಗಲಿವೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

ಈ ಬಲ್ಬ್​​ ಗಳು ಚಲಿಸುವಂತೆ (ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್) ಭಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುವಂತೆ, ವಾಹನಗಳ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಚಲಿಸುವಂತೆ, ವಿವಿಧ ಗೊಂಬೆ ಆಕೃತಿಗಳು ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಬಲ್​​​ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ.

2.50 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ : ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ 2.50 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ (3 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ : ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುಗಿಬೀಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜೋತು ಬೀಳುವ ವೈಯರ್​​ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೆಸ್ಕ್ ಎಂಡಿ ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜ್ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

ಸೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ? : ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಅದ್ಧೂರಿ, ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. 136 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ, 118 ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಲ್ಬ್​ಗಳಲ್ಲಿ 60 ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.

