ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ 9 ಆನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನ ಈ ದಿನದಂದೇ ದಸರಾದ ಮೊದಲ ತಂಡದ ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಟ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಧನಂಜಯ, ಭೀಮ, ಏಕಲವ್ಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಕಂಜನ್, ಪ್ರಶಾಂತ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಾಗಿದವು.
ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆ ನಗರಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೂ ಮಾರಲು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಜಪಡೆಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು.
3 ಹಂತದ ತಾಲೀಮು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸುವ 14 ಆನೆಗಳಿಗೆ 3 ಹಂತದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ 5 ಆನೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 14 ಆನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲೀಮು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರದಂತೆ ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ತಾಲೀಮು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಲೀಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇಂದಿನಿಂದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 9 ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮನ್ನು ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 9 ಆನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಸರಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
