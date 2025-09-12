ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಈಗ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಈ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಅಂದಿನ ರಾಜರು ಯುದ್ಧದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಾಲತೋಪುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಂತಹ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ಒಣ ತಾಲೀಮಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ದಿನ ಅರಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಳಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸುತ್ತು ಕುಶಾಲತೋಪುಗಳನ್ನು 7 ಫಿರಂಗಿಗಳಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಫಿರಂಗಿಯಿಂದ 3 ಸುತ್ತು ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ.
ಒಣ ತಾಲೀಮು: ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ 31 ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವುದೇ ಒಣ ತಾಲೀಮು. ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿಗಳ ಕುಶಾಲತೋಪು ತಾಲೀಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗಜಪಡೆಗೆ 3 ಸುತ್ತು ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ, ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಗಜಪಡೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಇರಲಿ, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಫಿರಂಗಿ ಇತಿಹಾಸ: ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದ 7 ಫಿರಂಗಿಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡು ಹೊತ್ತು ತರುವ 4 ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ವಿಜಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೇಳೆ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಅಂದಿನ ರಾಜರು ಯುದ್ಧದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು, ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಒಣ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಫಿರಂಗಿಗಳು ಸುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅರಮನೆಯ ಫಿರಂಗಿಗಳು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಮನೆಯ ಗೈಡ್ ರಂಗನಾಥ್.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ನಗರ ಶಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಒಣ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮಿಗೆ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಕುಶಾಲತೋಪು ಹಾರಿಸಲು ಅಂದರೆ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ಸುತ್ತು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ಸಿಡಿಸುವವರು ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ 31 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಇವರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 31 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತುಂಬುವವರು ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹಾರಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಸರಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
