ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: 38 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟ ಹಸುವಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 15 HFX ತಳಿಯ ರಾಸುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿದ್ದವು.

Anekal Ajay's cow won the first prize by giving 38 liters of milk.
38 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಆನೆಕಲ್‌ ಅಜಯ್ ಅವರ ಹಸು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 11:14 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 11:38 AM IST

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆನೇಕಲ್‌ನ ಹಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕ ಅಜಯ್​ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 38.150 ಲೀಟರ್‌ ಹಾಲು ಕರೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈತ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ‌ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 15 HFX ತಳಿಯ ರಾಸುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿದ್ದವು.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

ನಸುಕಿನ ಜಾವ 6.30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಹಾಲು ಕರೆವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಇಳಿ ಸಂಜೆಯ 5.30ಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಾಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ 30 ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಯುವಕರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಎರಡೂ ಹೊತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರೆದ ಪ್ರಾಮಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಜಯ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 21.500 ಲೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 16.650 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 38.150 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದ ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 20.150 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 17.00 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 37.150 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಬಾವಿ ಬೆಂಚ್ಕಲ್‌ ಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 19, ಸಂಜೆ 18.100 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 37.100 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಾಂ ನಿವಾಸಿ ನಿಸಾಂತ್‌ ಶಿವರಾಮು ಬೆಳಗ್ಗೆ 17.800 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 19.050 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 36.850 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆದು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದರು.

Sanjeev from Chittenahalli village in Periyapatna won the second position.
ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕ ಅಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1ಲಕ್ಷ ರೂ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 80 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 60 ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ನೀಡಲಾಗಿಯಿತು. ಉಳಿದ 11 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಚಿವರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ: ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅವರು ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ರಾಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ, ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಕಸುಬಾಗಿಸದೆ ಮೂಲಕಸುಬನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಈವೆರೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 7 ರೂ. ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ನಾಗರಾಜು, ಡಾ.ಪೂರ್ಣಾನಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಜೆ. ಚೈತ್ರಾ, ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆ. ಲಾಳಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಮೊಗಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಘು, ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಉಪ ಕೃಷಿ‌ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಧನಂಜಯ, ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ‌ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನತೆ: ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 15 ರಾಸುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡಿದವು. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಸುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಸು ಸಾಕಾಣೆ, ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

