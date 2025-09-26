ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಏರ್ಶೋ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ: ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಟೋಟಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಟೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆರಗಾದರು.
Published : September 26, 2025 at 1:52 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ (ಕವಾಯತು) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ರೋಮಾಂಚನಾಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ 'ಸಾರಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ತಂಡದ ಐದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತಿದ್ದ ಮೋಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಿಂಚಿನ ರೀತಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದವು.
ನೀಲಿ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಿ, ತೇಲಾಡಿದ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೊಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೈನವಿರೇಳುವ ಮೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪುಳಕಿತಗೊಂಡರು. ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರಂಗ್ ತಂಡದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಅನೇಕ ಸಾಹಸಮಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ಬಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ಭರ್ ಅಂತ ಏರಿ ಸುಂಯ್ ಅಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ರಪ್ಪನೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆಟೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆರಗಾದರು.
ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನ ಭರ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ (ಸೆ.27) ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಸೂರಿಗರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರಗನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು.
ಗಾಯಕ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಭಾವಗೀತೆ ಮೋಡಿ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಲವಾರು ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಗೀತೆ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಾನಸುಧೆ ಹರಿಸಿದರು.
ಕುವೆಂಪು ಅವರ 'ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು ನಿತ್ಯಾವತಾರ', 'ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿತೋ ಮನವು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿತೋ', ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ 'ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ', 'ಕುರಿಗಳು ಸರ್ ಕುರಿಗಳು', ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 'ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ', ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ 'ಹೆಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗೊಳ್' ಅವರ ಹೀಗೆ.. ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ತಂಡದಿಂದ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಾ.ಮೋಹಿಸಿನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಸಿತಾರ್ ವಾದನ ನಡೆಯಿತು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ರಘು ನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಸುಮುಖ ತಂಡದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲೆದೂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರಮನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಪತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
