ETV Bharat / state

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್

ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು.

POLICE BAND 2025
ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು. ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 379 ಪೊಲೀಸರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಲೆದೂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ್ ಕೆ ಜವಾನ್', 'ವಿಜಯಭಾರತಿ' ಮತ್ತು 'ಜಲಪಕ್ಷಿ' ಸಂಗೀತವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದವರು ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಜರ್ ಶೋ ಕ್ವಿನ್ ಕಲರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಾದ 'ಕದಂ ಕದಂ', 'ಒಂದೇ ಮಾತರಂ' ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು.

Mysuru Dasara 2025: Police band entertained the audience
ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ (ETV Bharat)

ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ 'ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್', 'ಪೈಪರ್ ರೈಫಲ್ಸ್', 'ಸ್ಕೈ ಬೋಟ್', 'ಸಾರೆ ಜಹಾಂಸೆ ಅಚ್ಛಾ' ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಹರಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ವಾದ್ಯ ವೃಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 'ದುರಿತನಿವಾರಿಣಿ' ಸಂಗೀತವನ್ನು ನವರಸ ಕನ್ನಡ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿತು.

Mysuru Dasara 2025: Police band entertained the audience
ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ (ETV Bharat)

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಆರ್​ ರೆಹಮಾನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಟೋನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಹಾಗೂ ಗಿಟಾರ್ ಮೂಲಕ ನುಡಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಡ್ರಮ್ ವಾದವನ್ನು ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ್ಮಾನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

Mysuru Dasara 2025: Police band entertained the audience
ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುರಿತ ಹಲವು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.

Mysuru Dasara 2025: Police band entertained the audience
ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗೀತ ರಸಸಂಜೆ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿ. ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

Mysuru Dasara 2025: Police band entertained the audience
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾನಸುಧೆ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಡೆದ ಯುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾನಸುಧೆಯು ಯುವಕರನ್ನು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 'ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಜಲ್ಸಾ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಏರಿ ತೇರಿ ಬಾತು ಮೇ ಐಸಾ.. ತೊಬಾ ತೊಬಾ.. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಉ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ ಉ ಉ ಅಂತೀಯಾ ಮಾವ.. ಹಾಡು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ'ಗೆ ಚಾಲನೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE BAND 2025POLICE BAND MUSICಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್MYSURUMYSURU DASARA 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.