ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹೇಗಿದೆ?: ಸೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಾಹಿತಿ

ಸೆ. 22ರಿಂದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅ. 2ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
Published : September 24, 2025 at 8:06 AM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುವುದು ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ. ಇಂತಹ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಸ್ಕ್ (ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ LED ಬಲ್ಬ್ ಬಳಕೆ: ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ಬಾರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಏಕಲವ್ಯ ವೃತ್ತ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ, ಗನ್ ಹೌಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್, ಜೆ.ಸಿ.ಓ.ಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್... ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ತರಿಸಿದ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ: ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಭರಿತ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಲದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಸಹ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹ 1,500 ಡ್ರೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ 3,000 ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಡ್ರೋನ್ ಶೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2025ರ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಸರಾಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರೋನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ 25 ಜನರ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 50-60 ಜನ ಡ್ರೋನ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 200 ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಶೋಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆ.28 ಮತ್ತು 29ರಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅ.1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ಒಟ್ಟು 4 ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ 136 ಕಿ.ಮೀ. ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಸುಮಾರು 136 ಕಿ.ಮೀ, ಸುಮಾರು 118 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 60-70 ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 400 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 3-4 ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ದಾಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ದಸರಾ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.2ರ ವರಿಗೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರವಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಸರಾ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಇರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲೀ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಲೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
