ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜನರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Bamboo Biriyani
ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2025 at 3:59 PM IST

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವವರು ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಟಾಲ್​ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ದಸರಾ ದೀಪಲಂಕಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜನರು ದಸರಾ ಆಹಾರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ (ETV Bharat)

ಹಿಂದಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಸದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಂಬೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಸಿಯಾದ ಬಂಬೂಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ನೀರು, ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ನಂತರ ಬೆಂದ ಬಿದಿರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಕರ್ಷಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಏಕಲವ್ಯ ವೃತ್ತ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ, ಗನ್ ಹೌಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್, ಜೆ.ಸಿ.ಓ.ಡಿ ಸರ್ಕಲ್, ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಭರಿತ ಬಲ್ಬ್​ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಲದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಸಹ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹ 1,500 ಡ್ರೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ 3,000 ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಡ್ರೋನ್ ಶೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

